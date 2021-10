Ex-BVB-Profi Nuri Sahin als Spielertrainer von Antalyaspor? Weidenfeller reagiert bei SPORT1

Es war ein Paukenschlag, für den der türkische Erstligist Antalyaspor am Dienstagabend sorgte.

Als Nachfolger des entlassenen Cheftrainers Ersun Yanal wurde kein Geringerer als Nuri Sahin präsentiert . Und das, obwohl der 33-Jährige bisher noch über keine Trainererfahrung im Profibereich verfügt. Im Gegenteil: Der Lüdenscheider stand am vergangenen Wochenende sogar noch als Kapitän des Vereins auf dem Platz.

Nun soll er den türkischen Klub voranbringen, bei dem in der vergangenen Saison auch noch Lukas Podolski spielte. „Wir haben jemanden gesucht, der den Verein und die Mannschaft kennt“, sagte Präsident Aziz Cetin und ergänzte: „Wir sind nicht weit gegangen.“

Doch was heißt das jetzt für seine Spielerkarriere? Ist diese nun vorbei? „Ob er weiterhin Fußball spielt, ist seine Entscheidung, das hängt von seinen Präferenzen ab“, erklärte der Präsident. Tritt Sahin in Zukunft also womöglich als Spielertrainer auf?