Jürgen Klopp würde Ex-Liverpool-Profi Andriy Voronin eine zweite Chance geben

Einem ehemaligen Schützling hätte Klopp besonders gerne eine zweite Chance gegeben, wie der 54-Jährige nun verriet. „Andriy Voronin. Wenn Andriy nur an einem Tag in seinem Leben gewusst hätte, wie gut er hätte sein können, das wäre echt ein Hammer gewesen“, erklärte Klopp auf dem Youtube-Kanal von Mainz 05.

Als Torschützenkönig schaffte Voronin 2003 den Aufstieg in die Bundesliga und wechselte 2007 unter großen Erwartungen zum FC Liverpool. Dort erzielte der mittlerweile 42-Jährige allerdings nur mickrige sechs Tore in 40 Einsätzen – in den Augen vieler Fans gilt er deshalb als Flop.

Klopp schwärmt von Voronin

Klopp erinnerte sich an die gemeinsame Zeit mit Voronin: „Eigentlich war ich ein bisschen unfair. In meinem ersten Jahr als Trainer - ich glaube, vor allem in meiner ersten vollen Saison als Trainer - habe ich ihn immer nur eingewechselt. Und dann kam Andriy während des Trainingslagers in mein Zimmer und fragte: ‚Kloppo, warum fange ich nie an?‘“