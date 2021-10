FC Schalke 04 - VfB Lübeck LIVE im TV, Stream auf SPORT1

Die Länderspielpause nutzen viele Vereine für Testspiele - so auch der FC Schalke 04.

Der Bundesliga-Absteiger gastiert am Donnerstag beim VfB Lübeck – SPORT1 zeigt die Partie ab 17.55 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1.de und auf YouTube . Zudem gibt es eine Erstausstrahlung im TV am Abend ab 21.45 Uhr.

Schalke gewann zuletzt am 9. Spieltag mit 3:0 gegen den FC Ingolstadt und feierte den Tor-Rekord von Simon Terrode. Die Knappen stehen nun auf Rang vier der Tabelle. Die nächste Partie in der 2. Liga steigt am Freitag, den 15. Oktober (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga).