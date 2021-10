WTA: Andrea Petkovic in Chicago ausgeschieden, Anna-Lena Friedsam verliert in Nur-Sultan

Andrea Petkovic scheitert beim WTA-Turnier in Chicago früh. Anna-Lena Friedsam liefert sich in Nur-Sultan einen Krimi.

Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier in Chicago in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 34-jährige Darmstädterin verlor am Mittwoch gegen die an Position neun gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula 2:6, 5:7. (Alle News zum Tennis)