Golf: Paige Spiranac gelingt Hole-in-One vor Gary Player

Paige Spiranac gelang ein Hole in One vor den Augen von Legende Gary Player © Imago

Golf-Sternchen Paige Spiranac gelingt bei einem Charity Event ein Hole-in-One. Eine Legende ist anwesend und gratuliert per Umarmung.

Diesen Schlag wird Paige Spiranac so schnell nicht vergessen!

Beim Berenberg Invitational in Bedford Hills vor den Toren New Yorks wurde Geld für die Forschung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs gesammelt.

Das Golf-Sternchen Spiranac war dort mit dabei und schaffte am 14. Loch des Glen Arbor Golf Club, einem 135 Meter kurzem Par 3, ein Hole in One.