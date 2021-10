Darts: Danny Noppert erreicht Viertelfinale beim World Grand Prix, Ian White ist ebenfalls weiter

Beim World Grand Prix in Leicester setzt Danny Noppert seinen Erfolgslauf fort. Auch Ian White kann einen starken Comeback-Sieg feiern.

Beim World Grand Prix in Leicester (Alle Spiele im SPORT1 -Liveticker) steht Danny Noppert nach seinem 3:0-Erfolg gegen Landsmann Vincent Van der Voort im Viertelfinale.

Schwarzer Abend für Rob Cross

Danach erlebte Rob Cross einen rabenschwarzen Abend. Gegen Krzysztof Ratajski unterlag er mit 1:3 und wusste danach wohl selbst nicht, wie das geschehen konnte. Mit 86,86 Punkten im 3-Darts-Average war er nur knapp hinter „The Polish Eagle“ (88,04). Aber in allen anderen Statistiken - sei es 180er, Checkouts oder höchster Checkout - lag „Voltage“ in Front.

Zum Abschluss des Abends feierte Jonny Clayton zum achten Mal in seiner Karriere einen Erfolg über Jose de Sousa. Mit 3:1 setzte sich der Waliser durch und zog so in sein erstes Viertelfinale beim World Grand Prix ein.