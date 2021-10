Champions League der Frauen: VfL Wolfsburg verpasst Sieg bei Chelsea - Harder trifft

Ausgerechnet die Ex-Wolfsburgerin Pernille Harder verhindert in letzter Minute den Champions-League-Sieg des VfL zum Auftakt. Nach frühem Rückstand drehen die Wölfinnen in der 1. Hälfte auf.

Das Team von Trainer Tommy Stroot kam am Mittwochabend beim Vorjahresfinalisten zu einem 3:3 (2:1) und gab dabei eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand.

In der vergangenen Saison war Wolfsburg nach zwei Niederlagen gegen Chelsea im Viertelfinale ausgeschieden.

Wolfsburg dreht Partie schnell

Beim Wiedersehen in der Gruppenphase sah es zunächst ebenfalls schlecht aus. Samantha Kerr (12.) brachte die Gastgeber früh in Führung, doch Wolfsburg bestrafte in der Folge die Fehler der Chelsea-Abwehr.