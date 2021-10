Anzeige

DTM: Team Abt gibt Update nach Verletzung von Mechaniker am Hockenheimring Abt gibt Update nach Hockenheim-Drama

Am Hockenheimring kommt es bei einem Abt-Boxenstopp zu einem schlimmen Unfall. Nun gibt das Team ein Update über das Mitglied der Boxencrew.

Das scheint nochmal glimpflich abgelaufen zu sein!

Laut eines Team-Updates könnte der Abt-Mechaniker, der am Sonntag in einen Unfall beim Boxenstopp verwickelt war, bereits am Norisring wieder ins DTM-Fahrerlager zurückkehren. (Alles zur DTM)

„Wir alle hoffen, dass er ganz schnell wieder fit und am besten schon am Norisring wieder dabei ist - wenn auch mit einem Gips an seiner linken Hand. Wir werden das als Team wegstecken und am Norisring zurückschlagen“, zeigte sich Sportdirektor Thomas Biermaier optismitisch.

Was war passiert: Im Sonntagsrennen am Hockenheimring kam Mike Rockenfeller in der 21. Runde zum Boxenstopp rein. Während des Stopps verlief noch alles planmäßig. Aber der Deutsche war anscheinend zu früh wieder aufs Gas gestiegen, weswegen der Mechaniker am linken Hinterrad mit der Hand in die Felge kam.

Mechaniker an Hand verletzt

Laut Teamangaben zog er sich dabei Verletzungen an zwei Fingern zu und wurde im Krankenhaus in Ludwigshafen operiert.

Rockenfeller beendete das Rennen auf Platz zehn. Dieser Umstand hatte für den 37-Jährigen, der für die Aktion auch noch eine 30-Sekunden-Strafe bekam, nach dem Rennen aber nur wenig Bedeutung. „Einen Mechaniker beim Boxenstopp zu gefährden oder sogar zu verletzten, ist das Letzte, was man sich als Rennfahrer wünscht“, sagte er direkt nach der Zieleinfahrt.

Zusätzlich war er gleich ins Krankenhaus gefahren, um sich perönlich über den Zustand seines Mechanikers zu informieren. „Ich bin wirklich am Boden zerstört, denn so etwas ist mir noch nie passiert“, zeigte er sich schockiert von dem Unfall.

