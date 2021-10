Darts: Van Gerwen und Noppert mit Schummel-Zoff - das sagt ein Insider

Noppert erhob Schummel-Vorwürfe gegen van Gerwen

Legende van Barneveld wundert sich

Es sieht vielmehr danach aus, als ob an diesem Abend schlicht ungewöhnlich hohe Wellen geschlagen hat, was im Kern zum Geschäft der Sportart gehört.

Das sagt ein Darts-Insider zu dem Zoff

„Mancher wirft die Pfeile dann extrem langsam oder zieht sie aufreizend wieder aus dem Bord. Denn du willst natürlich auch in den Kopf deines Gegners hineinkommen“, so die Meinung des Experten.

Noppert ein wenig in Erklärungsnot

Was Noppert in dem nun besonderen Fall mit van Gerwen indes in Erklärungsnot brachte: Während der Übertragung des Duells waren weder Geräusche noch Stampfen zu vernehmen, mit denen Mighty Mike seinen Gegner vermeintlich aus dem Konzept zu bringen suchte - was wiederum an Nopperts Version zu den Vorgängen gewisse Zweifel aufkommen ließ.