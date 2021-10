Marco Russ über seine Krankheit, Eintracht Frankfurt und Felix Magath

„Kämpfen. Siegen. Leben.“ Marco Russ hat seine Profikarriere in 17 Kapiteln zusammengefasst. Ein rührender Abschnitt seines Buches: die Krebs-Diagnose und sein Umgang damit.

„Sie haben Krebs!“ So lautet die Überschrift im 14. von 17 Kapiteln im Buch „Kämpfen. Siegen. Leben.“ von Marco Russ.

Hodenkrebs lautete die Diagnose, die Krankheit wurde nur durch eine Dopingkontrolle entdeckt. Am 23. Mai 2016 folgte die Operation. Vom Krankenbett aus drückte er den Mitspielern die Daumen, Eintracht Frankfurt packte gegen den 1. FC Nürnberg den Sieg in der Relegation und verhinderte den Abstieg.

Es ist nicht verwunderlich, dass ihm ein ganz besonderer Tag seiner Karriere in Erinnerung geblieben ist. „Der 28. Februar 2017. 285 Tage nach der Diagnose. 90. Minute im Viertelfinale des DFB-Pokals. Gegen Arminia Bielefeld führen wir mit 1:0. 39.000 Fans sind im Stadion und schreien meinen Namen. RUSS! RUSS! RUSS! Wie sehr habe ich diesen Augenblick herbeigesehnt. 285 Tage. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht“, heißt es in seinem Buch.

Russ: „Es gab beschissene Tage“

Es war das Ende einer langen Leidenszeit, der Weg in eine Normalität. „Ich wurde schon sehr oft auf meine Krankheit angesprochen. Ich habe keine Scham darüber zu sprechen. Es ist krass, wenn man das alles selbst noch einmal durchlebt. Die Krebserkrankung war aber kein belastendes Thema mehr. Ich kann ganz normal darüber sprechen“, erklärte Russ nun bei der Vorstellung seines Buches.

Eine Botschaft, die ihm dabei besonders am Herzen liegt: „Der wichtigste Tipp war, dass ich nicht zu sehr hadern und klar im Kopf bleiben soll. Es gab beschissene Tage, an denen ich gesagt habe: ‚Boah, kotzt mich das alles an.‘ Doch im Kopf entscheidet sich so viel. Man muss positiv bleiben und die Dinge mental annehmen. Dann schwappt das auch auf die Angehörigen über und sie bleiben auch positiver.“