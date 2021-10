FC Bayern, BVB, Leipzig, Liverpool - wohin passt Karim Adeyemi?

Karim Adeyemi weckt das Interesse der Bundesliga-Topklubs, steht dazu auch in Liverpool auf dem Zettel. Welcher Verein wäre am besten für seine Entwicklung?

Karim Adeyemi zündet in der aktuellen Saison die nächste Stufe. Der 19 Jahre alte Stürmer, der erst kürzlich sein Debüt im DFB-Team unter Hansi Flick feierte, traf in zehn Spielen in der österreichischen Bundesliga für RB Salzburg achtmal. Zudem erzielte er beim 2:1-Sieg in der Champions League gegen den OSC Lille einen Doppelpack vom Elfmeterpunkt.