FC Bayern: Rummenigge verrät - Hoeneß und Breiter vertragen sich wieder

„Ich habe kurioserweise, jetzt seit ich aufgehört habe, ein echt gutes Verhältnis zu Uli“, berichtete der 66-Jährige am Mittwoch im Rahmen der Preisverleihung der Initiative Deutscher Fußball Botschafter in Berlin.

Rummenigge: Jetzt können wir alle drei Beckenbauer besuchen

Breitner hatte im Jahr 2018 wegen eines Disputs mit Hoeneß seine Tickets auf der Ehrentribüne der Allianz Arena zurückgegeben. Hintergrund war in erster Linie die legendäre Pressekonferenz von Rummenigge und Hoeneß, bei der sie unter anderem die Kritik an Spielern mit der Verletzung von Menschenrechten gleichsetzten, was Breitner heftig kritisiert hatte.

„Es gibt in dieser Sache keine zwei Meinungen. Ich kann doch als normal denkender Mensch diesen Auftritt nicht runterschlucken. Wenn jemand fragt, muss jeder sagen: ‚Hallo, so geht‘s nicht‘“, hatte Breitner damals getobt.

Uli Hoeneß wird als Bayern-Präsident aufhören. Am Mittwoch äußerte sich Aufsichtsratsmitglied Edmund Stoiber zu den Gründen. Stoiber bestätigte, dass "auch die Zwistigkeiten mit Kalle (Rummenigge, d. Red.)" zum vorzeitigen Abschied geführt hätten © Getty Images

In der Vergangenheit waren die Bayern-Granden des Öfteren nicht immer einer Meinung. Dies stellten sie zum Teil auch öffentlich zur Schau. SPORT1 blickt auf die "Zwistigkeiten" der Bayern-Granden zurück © SPORT1-Grafik: Philipp Heinemann / Getty Images

Als Hoeneß nach seiner Verurteilung wegen Steuerhinterziehung noch Freigänger und bei Bayern aus dem Spiel war, entschied Rummenigge, Carlo Ancelotti 2016 als Nachfolger von Pep Guardiola bei den Bayern zu installieren © Getty Images

Ancelotti und der lange Zeit in Italien aktive Vorstandschef verstanden sich bestens © Getty Images

Hoeneß sah Ancelottis Arbeit kritischer - und behielt am Ende Recht. Nach rund 15 Monaten im Amt wurde der Italiener in München entlassen © Getty Images

Auch die Suche nach einem neuen Sportdirektor lief nicht glatt: Rummenigge machte sich für Philipp Lahm stark ... © Getty Images

... während Hoeneß Max Eberl von Borussia Mönchengladbach wollte © Getty Images

Nach langem Hin und Her sagten beide ab, auch und gerade weil sie merkten, dass der jeweils andere Bayern-Boss skeptisch war © Getty Images

Im Endeffekt wurde es der Kompromiss-Kandidat Hasan Salihamidzic (M.), der 2017 seinen Dienst an der Säbener Straße antrat © Getty Images

Im Oktober 2017 war Schluss für Carlo Ancelotti, als Interimstrainer wurde ein alter Bekannter installiert: Triple-Trainer und Hoeneß-Freund Jupp Heynckes sprang ein und holte den Rekordmeister aus der Krise. Im Hintergrund ging die Suche nach einem Cheftrainer jedoch weiter © Getty Images

"Wir werden auch in unserer Zusammenarbeit ein neues Kapitel aufschlagen, das kann dem FC Bayern nur guttun", sagte Hoeneß bei der Vorstellung des neuen, alten Trainers Heynckes in Bezug auf Rummenigge © Getty Images

Man habe von außen betrachtet durchaus "zum Entschluss kommen können, dass es Unebenheiten gegeben hat. Das kam in den letzten zehn Jahren immer wieder vor. Jetzt wurde es aber zu sehr in der Öffentlichkeit ausgetragen, den Schuh ziehe ich mir an", so Hoeneß © Getty Images

Rummenigge sprach ebenfalls von "guten und überfälligen Gesprächen". Hoeneß' Fazit damals: "Die Dinge werden nicht mehr passieren. Was passieren wird, wird dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen" © Getty Images

Die Suche für einen Heynckes-Nachfolger geriet zur Posse. Als man sich in der Bayern-Führung einig war, bei Thomas Tuchel anzufragen, teilte der frühere BVB-Coach dem Rekordmeister laut übereinstimmenden Medienberichten mit, dass er nicht mehr zur Verfügung steht © Getty Images

Tuchel hatte sich bereits für Paris Saint-Germain entschieden. "Unser Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat Gespräche mit Trainern geführt, darunter war auch Tuchel. Der hat dann kundgetan, dass er bei einem anderen Verein unterschrieben hat. Aber das ist kein Problem für uns", erklärte Rummenigge gegenüber "Sky" © Getty Images

Präsident und Aufsichtsratschef Hoeneß hatte lange versucht, Trainer Heynckes entgegen der ursprünglichen Abmachung zu einem weiteren Jahr auf der FCB-Bank zu überreden © Getty Images

Hoeneß' Verbundenheit zu seinem langjährigen Freund, den er einmal feuerte und einmal trotz Triple durch Pep Guardiola ersetzte, ist groß © Getty Images

Der Vorstandsvorsitzende Rummenigge war offenbar schon länger ein Tuchel-Befürworter gewesen, konnte sich aber nicht rechtzeitig durchsetzen © Getty Images

Seit Hoeneß nach Verbüßung seiner Haftstrafe in die Ämter des Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden zurückkehrte, widersprachen sich Rummenigge und er immer wieder öffentlich © Getty Images

Hoeneß kritisierte die Saisonvorbereitung in China als "grenzwertig". Rummenigge dagegen feierte den Trip als vollen Erfolg © Getty Images

Als Robert Lewandowski die Transferpolitik des Vereins öffentlich bemängelte, drohte Rummenigge dem Stürmerstar mit "Stress mit mir persönlich" © Getty Images

Hoeneß betonte daraufhin, er sei ein Freund der Meinungsfreiheit: "Wir leben in einer Demokratie, in der jeder seinem Ärger auch mal Luft machen kann" © Getty Images

Im Sommer 2018 wurde schließlich Niko Kovac als Bayern-Trainer installiert. Wer geglaubt hat, der Zwist in der Führungsetage der Münchner hätte sich damit gelegt, irrte sich. Der Kroate galt als Wunsch von Hoeneß, und nicht von Rummenigge © Getty Images

Im Herbst hatte der neue Trainer dann seine erste handfeste Krise beim Rekordmeister. Sowohl Hoeneß als auch Rummenigge verzichteten darauf, dem Trainer demonstrativ den Rücken zu stärken © Getty Images

Gegen Ende der Saison 2018/19 beruhigte sich die Lage wieder, Kovac holte das Double. Nach dem 5:0-Sieg gegen den BVB setzte sich Kovac öffentlich gegen die Kritiker zur Wehr. "Jeder muss", so Kovac weiter, "an sich den Anspruch haben: Das, was ich nicht möchte, dass mir einer antut, tue ich auch keinem anderen an. Das ist das Wort zum Sonntag", erklärte ein angefressener Kovac © Getty Images

Hoeneß stärkte dem Trainer im Anschluss im "kicker" demonstrativ den Rücken. Es war immer alles okay, erklärte er. "Wie soll ich denn mit jemandem zusammenarbeiten, den ich bei jeder Gelegenheit infrage stelle?" © Getty Images

Fast zeitgleich äußerte sich Rummenigge bei "Sky". Rückendeckung für Kovac? Fehlanzeige. Es gebe beim FC Bayern "keine Jobgarantie – für niemanden". Er schob nach: "Jeder muss beim FC Bayern liefern. Das ist das Prinzip. Wer mit dem Druck nicht umgehen kann, ist im falschen Klub" © Getty Images

Im Oktober 2018 kam es zur denkwürdigen Wut-PK, in der Hoeneß, Rummenigge und Salihamidzic zum Rundumschlag gegen die Medienlandschaft ausholten. Dabei schoss vor allem Hoeneß über das Ziel hinaus, attestierte dem ehemaligen Bayern-Profi Juan Bernat, einen "Scheißdreck" gespielt zu haben © SPORT1

Die Wortwahl fand Rummenigge alles andere als gelungen. "Ich glaube, der Uli weiß, dass er zumindest mit dem einen Wort nicht sehr glücklich gelegen ist", tadelte er seinen langjährigen Weggefährten © Getty Images

Auch in Sachen Transfers und der öffentlichen Kommunikation dieser gab es zwischen den beiden Bayern-Granden in jüngster Vergangenheit Uneinigkeiten. Fast schon legendär ist die Ankündigung, die Hoeneß im Februar im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 machte. "Wenn Sie wüssten, was wir schon alles sicher haben für die neue Saison", so die vollmundige Ansage © SPORT1

Doch den Ankündigungen folgten lange kaum Taten. Anfang Juli erklärte Rummenigge die neue Marschrichtung und kritisierte damit auch Hoeneß. "Ich denke, es ist gut, wenn wir zukünftig etwas weniger über unsere Transferaktivitäten sprechen", erklärte er bei der Vorstellung von Neuzugang Lucas Hernández © Getty Images