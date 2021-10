Handball, EM-Quali der Frauen: Deutschland - Griechenland LIVE im TV und Stream

Emily Bölk und die DHB-Frauen starten gegen Griechenland in die EM-Quali © Imago

Die DHB-Frauen starten in die Qualifikation zur EM 2022 gegen einen völlig unbekannten Gegner. SPORT1 überträgt die Partie LIVE.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen startet voller Vorfreude in die Qualifikation zur EM 2022.

Das Team aus Hellas war bislang auch noch nie bei einer EM oder WM am Start. Das einzige Großturnier waren 2004 die Olympischen Spiele von Athen, wo der zehnte Platz raussprang. Deutschland geht also als klarer Favorit in die Partie.