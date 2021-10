Darts World Grand Prix 2021 mit Price, Chisnall, White LIVE im TV, Livestream & Ticker

Das Jahr befindet sich im letzten Viertel und die Höhepunkt im Darts-Kalender häufen sich. Seit dem 3. Oktober läuft im englischen Leicester der Grand Prix of Darts. Dabei treffen die Top 16 der PDC Order of Merit und die Top 16 der Pro Tour Order of Merit aufeinander. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Was das Turnier, das bereits seine 24. Auflage erlebt, so speziell macht, ist eine besondere Regel: Als einziges Major Turnier wird es im Spielmodus „Double IN / Double Out“ gespielt und sorgt so für spektakuläre Action am Oche.