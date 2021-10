Anna Kiesenhofer: Österreichs bemerkenswerteste Sport-Sensation

Anna Kiesenhofer holte bei Olympia in Tokio sensationell Gold © Imago

Die Mathematikerin Anna Kiesenhofer überraschte mit ihrem Radsport-Olympiasieg in Tokio alle. Nun sorgt ein bemerkenswertes Interview mit ihr für neuen Gesprächsstoff.

Völlig überraschend fuhr Anna Kiesenhofer in Tokio zur Goldmedaille im Straßenrennen der Radfahrerinnen. Und mit einem bemerkenswerten Interview lenkte die Österreicherin nun den Blick auf die besondere Geschichte dahinter.

Die 30-Jährige aus der oberösterreichischen Kleinstadt Kirchdorf an der Krems ist kein Radprofi. Vielmehr arbeitet die Mathematikerin an der Universität Lausanne. Ihre Spezialität sind partielle Differenzialgleichungen. Ihre Gold-Mission trieb sie nebenbei in Eigenregie voran. Die besondere Story, des „Mathe-Genies, das eine der größten Schocker der Olympia-Geschichte hinlegte“ (CNN) ging um die Welt.