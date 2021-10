NFL: Newn Englad Patriots entlassen Super-Bowl-Held Stephon Gilmore

Die New England Patriots reagieren auf gescheiterte Vertragsverhandlungen und entlassen einen Defensiv-Superstar. Öffnet sich damit eine Möglichkeit für Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers.

Knallharte Entscheidung der New England Patriots!

„Ich verabschiede mich mit gemischten Gefühlen von diesen großartigen Fans“, begann der 31-Jährige seinen Abschieds-Post auf Instagram. Vor allem für die Unterstützung während all der Jahre wollte sich der Cornerback bei den Anhängern der Patriots bedanken.

Auch der Franchise dankte er dafür, dass sie ihm die Chance gegeben habe, in der NFL zu spielen.

Bill Beclichik dankt Stephon Gilmore für seine Leistungen

Pats-Coach Bill Belichick bedankte sich per Twitter bei dem viermaligen Pro-Bowler und NFL Defensive Player of the Year 2019. „Es war ein Privileg und eine Freude, Steph zu coachen“, lobte er dabei die Einstellung des Super-Bowl-Siegers von 2018.