Anzeige

Degenkolb fährt Paris-Roubaix eine Woche nach schwerem WM-Sturz Trotz schwerem Sturz: Degenkolb tritt an

Radprofi Degenkolb will in Roubaix wieder an den Start © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

SID

Radprofi John Degenkolb will eine Woche nach seinem schweren Sturz bei der Straßenrad-WM in Flandern am Sonntag beim Paris-Roubaix an den Start gehen.

Radprofi John Degenkolb will nur eine Woche nach seinem schweren Sturz bei der Straßenrad-WM in der belgischen Region Flandern am Sonntag beim Kopfsteinpflaster-Klassikers Paris-Roubaix an den Start gehen.

Das gab sein Team Lotto-Soudal am Dienstag bekannt.

Anzeige

Der 32-Jährige hatte 2015 in der „Hölle des Nordens“ triumphiert.

Ebenfalls dabei ist Teamkollege und Ex-Weltmeister Philippe Gilbert, der Belgier hatte die letzte Auflage 2019 vor dem Kölner Nils Politt gewonnen.

Degenkolb zieht sich Prellungen zu

Degenkolb war am vergangenen Sonntag beim abschließenden Rennen der Titelkämpfe in Belgien 115 km vor der Ankunft in Löwen auf den Kopf gefallen und hatte sich zudem Hautabschürfungen und Prellungen zugezogen.

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) gab schnell Entwarnung. Degenkolb habe sich keine Brüche zugezogen und auch keine größeren Verletzungen davongetragen, hieß es in einem Statement.

„Es war ein sehr unangenehmer Sturz, ich bin auch auf den Kopf gefallen und mein Helm ist gebrochen“, sagte Degenkolb: „Mir war anfangs auch schwindelig, das muss ich die nächsten Tage noch beobachten“, hatte Degenkolb gesagt.