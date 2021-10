Bayern-Star Robert Lewandowski rät Kacper Kozlowski von Liverpool-Wechsel ab

Robert Lewandowski spricht über das Interesse des FC Liverpool an einem polnischen Megatalent. Der Bayern-Stürmer hat eine klare Meinung zu einem möglichen Wechsel des Teenagers.

„Wenn man in der Liga keine zweistelligen Tor- und Assistzahlen hat, wird es schwierig, im Ausland den Durchbruch zu schaffen. Im Ausland kann man nicht einmal in fünf Spielen phänomenal spielen. Man muss von Anfang an eine hohe Qualität zeigen“, sagte Lewandowski auf einer Pressekonferenz.