Leichte Muskelverletzung: Di Salvo bangt um Moukoko-Einsatz

Di Salvo (42) unterstrich vor seiner besonderen Premiere in seiner Heimatstadt Paderborn die Wichtigkeit des 16 Jahre jungen Dortmunders: "Er ist ein herausragendes Talent. Er war für uns auch schon in den ersten Qualifikationsspielen wichtig." Moukoko war bei seinem ersten Spiel im September in San Marino (6:0) zum jüngsten Spieler und Torschützen der U21-Geschichte geworden. Auch in der zweiten Partie in Lettland (3:1) traf der Linksfuß.