Handball: SC Magdeburg zieht souverän ins Halbfinale der Klub-WM ein

Handball-Bundesligist SC Magdeburg ist ohne Probleme ins Halbfinale der Klub-WM in Saudi-Arabien eingezogen. Der European-League-Sieger gewann im Viertelfinale souverän mit 35:23 (16:9) gegen den katarischen Vertreter Al Duhail. In der Runde der letzten vier Teams treffen die Magdeburger am Donnerstag (17.15 Uhr) auf den Sieger der Partie Aalborg Handbold (Dänemark) gegen Al-Wehda Club (Saudi-Arabien).

Am Dienstag hatte Magdeburg in der Qualifikationsrunde ebenso ungefährdet den Sydney Uni Handball Club mit 32:20 ausgeschaltet. Am Mittwoch war Tim Hornke in der Jeddah Sports Hall bester SCM-Werfer mit sechs Treffern.