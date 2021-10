"Flutlicht an!" mit Mara Pfeiffer: Folge 22 mit Solvejg Wolfers-Pommerenke

Solvejg Wolfers-Pommerenke hätte vermutlich im Vorfeld ihrer Promotion selbst nicht damit gerechnet, an welchem Ort sie dafür sehr viel Zeit verbringen würde: In der Umkleide eines männlichen Fußballteams. Die Sprachwissenschaftlerin hatte dort allerdings nur ein Interesse:

„Ich will das Bewusstsein dafür schärfen, was Sprache bewirken kann“, sagt die Linguistin, die an der University of Warwick studiert hat, über die Herangehensweise an ihr Fach. Bereits für den Master in Interkultureller Kommunikation wandte sie sich 2015 dem Fußball zu, damals war die Mannschaft, die sie für ihre ethnografische Studie begleitete, eine U19.