Battlefield 2042: Hazard Zone kommt nicht zum Launch?

Das Release-Datum eines heiß-erwarteten Gaming-Titels einmal zu verschieben freut zwar niemanden, ist aber auch kein Weltuntergang. Lieber richtig und komplett gefüllt mit allen Inhalten auf den Markt bringen als überstürzt. Seit dem 06. Oktober können sich die Spieler bereits in die Open Beta von Battlefield 2042 stürzen und das Gameplay ausprobieren – doch selbst mit dem verzögerten Release wird wohl nicht alles zum Start drin sein, was eigentlich rein gehört.

Hazard Zone potenziell erst im März 2022

Neben dem klassischen Multiplayer-Spielerlebnis und Portal ist Hazard Zone der dritte große Online-Modus von Battlefield 2042. Wie gefühlt jedes andere Shooter-Game in den vergangenen Jahren, wird auch die Battlefield-Reihe mit Hazard Zone einen Battle Royale Modus bekommen. Zum weltweiten Release am 19. November könnten allerdings nur Multiplayer und Portal spielbar sein. Darüber spekuliert zumindest der bekannte Battlefield-Insider Tom Henderson, der in der Vergangenheit mit seinen Leaks oft Recht behalten hat.

Erfolgreicher Release ohne Hazard Zone?

Dass Battlefield 2042 also wirklich am 19. November erscheint, ist damit fast sicher. Ob sich der potenziell fehlende Spielmodus Hazard Zone spürbar auf die Spielerzahlen zu Release auswirken wird, bleibt abzuwarten. Ende November wird nämlich auch eine neue Map für Call of Duty: Warzone, dem Battle Royale Konkurrenten von Battlefield 2042, veröffentlicht, was sicherlich einige Fans des Shooter-Genres anlocken dürfte.