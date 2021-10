Ringer-WM: Schell kämpft um eine Medaille

Olympia-Viertelfinalisten Anna Schell kämpft bei der Ringer-WM in Oslo um eine Medaille.

Olympia-Viertelfinalisten Anna Schell kämpft bei der Ringer-WM in Oslo um eine Medaille. Die 28-Jährige aus Unterföhring steht nach Siegen gegen die Slowakin Zsuzsanna Molnar und Alla Belinska aus der Ukraine im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 72 kg. Dort trifft die WM-Dritte von 2019 am frühen Mittwochabend auf die Japanerin Masako Furuichi. Bei einem Sieg ringt Schell am Donnerstagabend um Gold, bei einer Niederlage um Bronze.