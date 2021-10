HSV: Ulreich-Wechsel traf Heuer Fernandes hart

Daniel Heuer Fernandes musste für Sven Ulreich in der vergangenen Saison seinen Platz räumen. Das traf ihn schwer.

Unter Tim Walter ist der 28-Jährige gesetzt, nachdem ihn Vorgänger Daniel Thioune für Sven Ulreich aus dem Tor genommen hatte. „Ich war natürlich angefressen“, meinte Heuer Fernandes in der Sport Bild : „Das traf mich hart, ganz klar!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Er habe allerdings die Situation angenommen und flüchtete nicht. „Für mich gab es keine andere Möglichkeit, denn alles passierte am Ende der Sommer-Transfer-Periode 2020″, sagte der Keeper: „Es gab keine Möglichkeit, so kurzfristig etwas zu verändern. Ich habe mir gesagt: ‚Lass dich nicht hängen und haue in jedem Training alles rein.‘ Davon profitiere ich jetzt.“