Borger/Sude verlieren Auftaktmatch beim World-Tour-Finale

Die Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude sind mit einer knappen Niederlage in das Finale der World Tour gestartet.

Die Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude sind mit einer knappen Niederlage in das Finale der World Tour im italienischen Cagliari gestartet. Das Düsseldorfer Duo unterlag in der Gruppe A den Europameisterinnen Nina Betschart/Tanja Hüberli (Schweiz) mit 1:2 (21:16, 24:26, 12:15) und verpasste damit die Revanche für das Halbfinal-Aus bei der EM vor knapp zwei Monaten.

Am Abend (18.30 Uhr) treffen Borger/Sude, die als einziges deutsches Team bei der sechsten Ausgabe des Turniers an den Start gehen, auf die Olympiasiegerinnen Alix Klineman/April Ross (USA). Weitere Gruppengegnerinnen sind am Donnerstag die Russinnen Nadeschda Makrogussowa/Swetlana Cholomina und Marta Menegatti/Valentina Gottardi aus Italien.