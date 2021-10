BVB: Was für Verbleib von Erling Haaland bei Borussia Dortmund spricht

Haaland genießt beim BVB längst Kultstatus

Haaland weiß, dass er in Dortmund längst Kultstatus genießt. Die Fans liegen ihm zu Füßen, beim Autogrammeschreiben nach dem Training und nach den Spielen braucht er am längsten. Diesen Status müsste sich Haaland woanders erst mühevoll erarbeiten.

Fjörtoft: „Haaland wird nach der richtigen Mischung suchen“

Fjörtoft glaubt: „Ein Wechsel hat viel mit Timing zu tun. Welchen nächsten Schritt möchte ein Spieler gehen? Die besten Spieler, zu denen auch Haaland gehört, verbindet eine Eigenschaft: Sie wollen sich weiterentwickeln, Titel gewinnen und Geld verdienen. Wo finden diese drei Komponenten am besten zueinander? In einem Jahr ist Haaland 22 Jahre alt und muss entscheiden, welcher Schritt richtig ist. Er hat mit Salzburg und Dortmund bislang die Entwicklungsarenen gesucht. Haaland wird auch diesmal nach der richtigen Mischung suchen.“

Im Pott ist Haaland der Starspieler, in der Bundesliga ist er neben Bayern-Star Robert Lewandowski das Gesicht. DFL-Chef Christian Seifert verriet kürzlich auf dem Sportbusiness-Event Spobis in Düsseldorf, dass ein Medienmanager ihm folgenden Tipp gab: „Legt alle in der Bundesliga Geld zusammen, damit wir Haaland in Deutschland halten.“