Anzeige

CSGO: BIG qualifiziert sich fürs Major in Stockholm CSGO: BIG machts! Berliner qualifizieren sich fürs PGL Major

BIG bezwingt im Zuge der IEM Fall Europe Heroic mit 2:0 und sichert sich so die Teilnahme am kommenden Major © ESL

Florian Merz

Nach einem bärenstarken Auftritt gegen Heroic sicherte sich BIG die Teilnahme am kommenden PGL Major in Stockholm, Schweden. Auch mousesports ist dank FaZes Triumph dabei.

Am gestrigen Dienstag hieß es „Do or Die“ für die Jungs der Berliner eSports-Organisation BIG. Im Tiebreaker der laufenden IEM Fall Europe musste das Team gegen die Konkurrenz von Heroic gewinnen, um die Chance auf ein Weiterkommen zu wahren. Zudem entschied das Duell über die Teilnahme an der kommenden Weltmeisterschaft in Counter-Strike: Global Offensive.

Nervenstarke Hauptstädter - Overtime auf Nuke

Ehe BIG sich jedoch über die Qualifikation und das Weiterkommen freuen durfte, musste zunächst mit Heroic eines der besten Teams in Europa besiegt werden. Insbesondere die erste Runde, die auf „Nuke“ ausgespielt wurde, entwickelte sich zu einer wahren Zerreißprobe, an deren Ende die Spieler von BIG das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite hatten. Mit 19 zu 17 gewannen die Deutschen die Karte und standen somit mit einem Bein in Stockholm.

Anzeige

Map zwei, „Vertigo“, sollte hingegen weniger Spannung bieten. Hier sorgte Big in der regulären Spielzeit für klare Tatsachen und bezwang Heroic klar mit 16 zu 9. Damit ist das Team sowohl für die nächste Runde der IEM Fall Europe Tiebreakers qualifiziert, als auch die Challenger-Runde des PGL Major in Stockholm, Schweden.

mouz jubelt dank FaZe und fährt nach Schweden

Parallel zum Duell zwischen BIG und Heroic fand das Match von FaZe und OG statt. Dieses ging über die gesamte Distanz, wobei beide Teams die Chance auf den Sieg in der eigenen Hand hatten. Karte eins „Ancient“ ging an FaZe, während OG Runde zwei auf „Inferno“ für sich entschied. In Runde drei spielte FaZe hingegen groß auf und bezwang die Konkurrenz deutlich mit 16 zu 4.