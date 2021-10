Corona: Nicht-Europäer kämpfen in Tallinn um Eiskunstlauf-Titel

Four Continents Championat findet 2022 in Tallin statt © AFP/SID/JUNG YEON-JE

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben zu einem sportpolitischen Kuriosum geführt: Der Eislauf-Weltverband ISU hat die Four Continents, das jährliche internationale Championat für die nicht-europäischen Eiskunstläufer, vom 19. bis 22. Januar 2022 in Tallinn angesetzt.

Die ISU reagierte damit auf eine Entscheidung Chinas, den ursprünglich in Tianjin geplanten Wettbewerb wegen Quarantäne- und Sicherheitsproblemen im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in Peking an den Weltverband zurückzugeben. Weitere Bewerbungen aus Japan oder Nordamerika lagen nicht vor.