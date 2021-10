Özil setzt sich für Vielfalt in Großbritannien ein

Der Weltmeister von 2014 äußerte sich bei der Eröffnung eines Entwicklungszentrums in Bradford. Zu den Förderern des Projekts zählen der englische Fußball-Verband FA und die Organisation Football for Peace. Die Gruppe der Südasiaten macht rund sieben Prozent der britischen Bevölkerung aus. Bislang schafften lediglich elf Spieler den Sprung in den Profibereich.