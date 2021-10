Georgio Chiellini: Italien-Held bei EM nach Rassimus-Eklat mit Appell

Nach einmal mehr rassistischen Vorfällen in der Serie zeigt sich Giorgio Chiellini bestürzt. Der Europameister gibt sich emotional - und hat einen eindringlichen Appell.

Dem Rassismus in der Serie A scheint einfach nicht beizukommen zu sein:

Mehr noch als das: Vor dem Nations League Halbfinale der Italiener gegen Spanien (ab 20.45 Uhr live im SPORT1-LIVETICKER) verurteilte der EM-Held die scheußlichen Rufe und gab dabei auch einen Einblick in sein eigenes Seelenleben. „Ich habe mich geschämt Italiener zu sein. Ich habe mich geschämt aus der Toskana zu kommen.“

Chiellini, in der Region um Florenz aufgewachsen, fügte an; „Ich finde es traurig, dass die Menschen in Europa über Italien als ein rassistisches Land sprechen.“