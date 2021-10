NBA: Kyrie Irving von Brooklyn Nets darf an Training nicht teilnehmen

Impfskeptiker Irving verpasst Training seiner Nets © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JARED C. TILTON

Basketball-Star Kyrie Irving bleibt dem Training seiner Brooklyn Nets am Dienstag fern. Da er sich einer Impfung verweigert, schreiben dies die strengen Corona-Protokolle in New York vor.