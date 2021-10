Leader Talk: Thorsten Fink über die Zusammenarbeit mit Andres Iniesta

Im SPORT1 -Podcast „Leadertalk“ hat Fink nun Autor und Business-Coach Mounir Zitouni erzählt, welche Rolle Taucherbrillen in Japan beim Feiern haben, was es braucht, um mit Superstars umzugehen und wieso er heute nicht mehr mitten in der Saison den Verein wechseln würde.

Fink: Toptrainer braucht Führungsqualität

„Ich habe aus den Dingen gelernt“

Beim FC Basel ließ sich Fink etwas ganz Besonderes vor dem Double-Erfolg einfallen. Er schrieb seinen Spielern einen Brief, wie er ausführlich erklärt. „Ich habe mal gelesen, dass José Mourinho einen Brief geschrieben hat und habe mir gedacht, das ist eine super Idee, das mache ich auch mal. Persönlich einen Brief zu geben kann motivierend sein.“ Der Erfolg gab ihm recht.

Beim HSV wurde ihm zur Last gelegt, dass er 2013 nach einer deftigen 2:6-Schlappe gegen Dortmund am Tag danach zu seiner Familie nach München flog. Fink dazu heute: „Ich habe aus den Dingen gelernt. Tritt so ein Fall nochmal auf würde ich das so nicht mehr machen. Dann würde ich mir ein Fahrrad nehmen und mitfahren. Und wenn eine Krisensitzung herrscht, dann würde ich auch nicht zu meiner Familie fliegen, die in dem Moment in München war, sondern in Hamburg bleiben.“