Thomas Müller machte Almamy Touré nach Frankfurts Sieg beim FC Bayern glücklich

Almamy Touré hat in München doppelten Grund zur Freude. Neben dem Eintracht-Sieg nimmt er auch das Trikot von Weltmeister Thomas Müller mit nach Hause.

Der Verteidiger der Hessen musste nach 61 Minuten angeschlagen den Platz verlassen, auch am Dienstag stand noch individuelles Training auf dem Programm. Den 2:1-Siegtreffer von Filip Kostic erlebte er jubelnd von der Bank aus, nach Abpfiff gab es einen weiteren Anlass zur Freude.

Touré freut sich über Müller-Trikot

Der Grund: Thomas Müller. „Ich hatte Müller gefragt, ob ich sein Trikot haben könnte. Aber dadurch, dass sie gegen uns verloren hatten, waren sie noch lange in ihrer Kabine. Da habe ich schon gedacht, dass es schwer werden könnte, sein Trikot zu bekommen“, erklärte Touré auf Nachfrage von SPORT1 . Doch der Weltmeister von 2014 enttäuschte den Eintracht-Star nicht.

Müller sei ein „großer Spieler“ und er habe daher Lust auf diesen Trikottausch gehabt. Der 25-Jährige lichtete seine „Trophäe“ anschließend stolz bei Twitter ab: „True champions. Thanks Thomas Müller.“

Eintracht feiert ersten Bundesligasieg in dieser Saison

Doch zunächst einmal gehen die Hessen nach ihrem Sensationssieg in München, dem ersten nach 21 Jahren, mit einer gehörigen Portion Euphorie in die Länderspielpause. Und somit auch Touré, der nach langer Verletzungspause ein ganz wichtiger Faktor für den ersten Bundesligaerfolg in dieser Saison war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)