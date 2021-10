Anzeige

FC Liverpool: Ist Salah besser als Lewandowski, Ronaldo, Messi? Ist Salah besser als Messi und Ronaldo?

Matthias Weuthen, Vincent Wuttke

Liverpools Angreifer Mohamed Salah glänzt gegen Manchester City und ist in Topform. Hat er das Zeug zum Weltfußballer?

Jürgen Klopp staunte und konnte seine Bewunderung nicht zurückhalten.

„Nur die besten Spieler der Welt sind in der Lage, solche Tore zu erzielen. Das war ein Tor, was der Klub nicht vergessen wird und worüber man hier in 50 Jahren noch reden wird.“

Wenn Messi ein solches Tor erziele, „dann sagen alle, dass er deswegen der beste Spieler der Welt ist“ (NEWS: Mega-Tor begeistert Klopp)

Was Klopp derart in Begeisterung versetzte, war der Treffer von Mohamed Salah zum zwischenzeitlichen 2:1 für Liverpool beim 2:2 gegen Manchester City am vergangenen Wochenende.

Carragher: „Niemand ist besser als Salah“

Gleich vier Gegenspieler hatte der Ägypter bei seinem besonderen Solo stehen lassen und am Ende souverän eingeschoben. (DATEN: Spielplan der Premier League)

Für Liverpool-Legende Jamie Carragher stand nach der Partie und dem Traumtor fest: „Ich glaube nicht, dass es im Moment einen besseren Spieler auf der Welt oder im europäischen Fußball gibt, wirklich nicht.“

Aber hat der Experte recht oder sieht er Salah durch die Reds-Brille?

Salah ist seit 2017 beim FC Liverpool, er kam damals für 42 Millionen Euro von der AS Rom.

Salah überragt bei Liverpool seit 2017

Seitdem sammelte der 29-Jährige in 212 Pflichtspielen für den FC Liverpool satte 184 Torbeteiligungen.

Zwei Mal war der Linksfuß bester Torschütze der Premier League. Und auch in diesem Jahr führt er die Torschützenliste mit sechs Toren nach sieben Spielen an. (DATEN: Tabelle der Premier League)

Herausragend: In keiner Spielzeit erzielte Salah weniger als 19 Treffer in der Liga.

Liverpool-Kapitän Jordan Henderson findet: „Seit er hier ist, ist er überragend. Die Zahlen, die er erreicht hat, sind unglaublich. Er widmet sein Leben dem Spiel, sorgt dafür, dass er sich erholt und sein Leben richtig lebt. Und er wird dafür belohnt.“

Salah hängt Kane in England ab

Ex-Trainer José Mourinho hätte Salah so eine Karriere damals beim FC Chelsea nicht zugetraut, verlieh ihn 2014 nach Florenz und sagt rückblickend: “Salah war damals ein kleiner, naiver, zerbrechlicher Junge, als er nach England kam. Er hatte damals nicht das Level, um in der Premier League zu spielen.“

Fakt ist nun aber: In England gab es seit 2017 keinen besseren Stürmer. Selbst Harry Kane von Tottenham kommt mit 88 Ligatreffern nicht an die 101 Tore von Salah heran.

Aber wie schneidet Salah im internationalen Vergleich ab?

In der aktuellen Spielzeit haben in Europas besten Ligen Stars wie Edin Dzeko von Inter Mailand und Patrik Schick von Bayer Leverkusen mit sechs Ligatoren genau so aufgetrumpft wie der Liverpool-Star.

Lewandowski, Messi und Ronaldo noch treffsicherer als Salah

Erling Haaland von Borussia Dortmund und Robert Lewandowski vom FC Bayern (jeweils 7 Tore) und Karim Benzema von Real Madrid (8 Tore) sind aber sogar noch besser.

Cristiano Ronaldo mit drei Liga-Erfolgen bei Manchester United und der bisher torlose Lionel Messi in der Ligue 1 bei PSG sind weit hinten dran.

Vergleicht man die Statistiken in den vergangenen Jahren, kommt Salah an die Mega-Stars nicht heran.

Seit der Ankunft von Salah bei Liverpool im Juli 2017 überragte Lewandowski mit unfassbaren 198 Toren in allen Wettbewerben. Gefolgt wird er von 166 Treffern von Messi und 149 Erfolgen von Ronaldo. Salah kommt hingegen auf 134 Treffer.

Wenn man auf die Liste der Ballon d‘Or-Rankings der vergangenen Jahre schaut, findet man Salah aufgrund der anderen Überflieger nie unter den Top drei. Sein größter Erfolg war Platz fünf im Jahr 2019.

Salah schrieb mit Liverpool Geschichte

Dabei hat Salah mit Liverpool mehrmals Geschichte geschrieben. Da wäre der Champions League Sieg 2019, wo Salah selbst im Finale gegen Tottenham (2:0) mit einem frühen Elfmeter zum 1:0 die Weichen auf Sieg für Liverpool stellte. Außerdem gewann er 2020 mit Liverpool den ersten Meistertitel in der Premier League nach 30 Jahren Wartezeit.

Auch persönlich sorgte der Flügelspieler für Rekorde. In den ersten 151 Partien für Liverpool schoss Salah 100 Treffer - niemand erreichte diese Marke im Reds-Trikot so schnell.

Was macht es für Salah also so schwer, noch mehr in den Fokus zu rücken?

Salah kann mit der Nationalmannschaft von Ägypten keine Erfolge einfahren und fliegt unter dem Radar. Einzig bei der WM 2018 konnte der Angreifer sein Land bei einem internationalen Turnier vertreten.

Trotz zweier Tore von Salah schied Ägypten noch hinter Saudi-Arabien als Gruppenletzter früh aus.

Mohamed Salah will bei Liverpool mehr Geld

Deshalb wird es auch in den kommenden Jahren schwer für Salah, an Ronaldo, Messi, Lewandowski oder den jungen Stars wie Kylian Mbappé oder Haaland vorbeizukommen.

Gala-Vorstellungen wie gegen Manchester City dürften sich für Salah dennoch lohnen.

Mit bisher „nur“ 200.000 Pfund (234.000 Euro) pro Woche ist er hinter Verteidiger Virgil van Dijk nicht der Topverdiener bei den Reds.

Diesen Status will der Ägypter aber jetzt erreichen und fordert laut der Bild für eine mögliche Vertragsverlängerung seines 2023 auslaufenden Kontrakts ein Gehalt von 500.000 Pfund (585.000 Euro) in der Woche und somit eine Steigerung von 150 Prozent. Mit Argumenten wie am Wochenende erscheint das möglich.

