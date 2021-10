AC Florenz: Dusan Vlahovic von Top-Klubs umworben - Ibrahimovic als Vorbild

Dusan Vlahovic ist beim AC Florenz der überragende Mann. Der Serbe will seinen Vertrag aber nicht verlängern. Wer ist eigentlich das neue Sturm-Juwel?

Dusan Vlahovic wirkte am 21. März nach dem 2:3 seines AC Florenz gegen den AC Mailand wie versteinert. Der Grund: Er stand gerade vor seinem großen Idol Zlatan Ibrahimovic.

„Als wir in der letzten Saison 2:3 gegen Milan verloren haben, habe ich die Chance genutzt und ihn um sein Trikot gefragt - weil ich gedacht habe, nach dem Sieg gegen uns ist er bestimmt nicht sauer“, erinnerte sich der Florenz-Stürmer.

„Er hat dann sogar unterschrieben, wir haben ein Foto gemacht - und er hat eine Widmung sogar in unserer Sprache hingeschrieben. Er hat mir gesagt, dass ich so weitermachen und nie aufgeben soll.“ Vlahovic brachte kaum ein Wort heraus: „Ich bin nicht besonders gut im Reden, wenn ich ein Idol treffe.“

Vlahovic verlässt Florenz spätestens 2023

Bereits vor wenigen Monaten stand Vlahovic die Tür zu vielen Top-Klubs in Europa offen. Damals lehnte der Angreifer aber alle Angebote ab und blieb bei Florenz in der Serie A.

Eine Herzensentscheid, wie er bei DAZN betonte: „Es gefällt mir richtig in Florenz, hierher bin ich ganz jung gekommen - und seither ist es mein zweites Zuhause. Außerdem meine ich, dass Leute vom Balkan die Dinge mehr mit Herz als mit dem Kopf entscheiden. So war das auch bei mir.“

Florenz-Boss Rocco Commisso hatte am Dienstag eine schlechte Nachricht für die Fans.

Vlahovic: Winter-Wechsel ist wahrscheinlich

In einem Schreiben des Klubs bestätigte er, dass der Verein seinem Top-Spieler ein Angebot gemacht habe, mit dem er „der bestbezahlte Spieler der Klubgeschichte“ werden könnte. Allerdings seien die Offerten „nicht akzeptiert worden“.

Der US-Unternehmer kündigte deshalb an: „Ich kann nur den Willen des Spielers und seines Umfelds annehmen und daher schnell nach einer praktikablen Lösung suchen.“

Vlahovic schlug laut AS ein wahrlich lukratives Angebot aus: Rund 5 Millionen Euro netto Jahresgehalt, dazu drei Millionen Provision für seine Agenten. Die Berater sollen ein Gehalt von fünf Millionen für das erste Jahr, sechs für die folgenden Jahre und einen Anteil von zehn Prozent am Verkauf gefordert haben.

Vlahovic mit starker Torquote

In der vergangenen Saison erzielte er 21 Treffer. In dieser Spielzeit stehen vier Tore in sieben Spielen zu Buche. Florenz ist dank Vlahovic wiedererstarkt und liegt auf Rang fünf.