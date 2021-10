Christian Titz lässt Drittligist 1.FC Magdeburg vom Aufstieg träumen

Es ist auch die unaufgeregte Art des Coaches, die ihn in Magdeburg so erfolgreich macht.

Misserfolge in Hamburg und Essen

Die ersten drei Spiele verlor Titz gar, bevor er mit einer Serie von elf Partien ohne Niederlage die Liga hielt. „Die Gefahr, dass durch Misserfolge der Glaube schwindet, besteht im Fußball immer. Hinzu kam ja, dass sich der FCM bereits im dritten Jahr in Folge im Abstiegskampf befunden hatte“, sagte Titz zuletzt im kicker: „Ich kann Ihnen aber ganz klar versichern: Mein Glaube an die Mannschaft war groß.“

Das hat sich auch in der neuen Saison nicht geändert. Magdeburg will wieder hoch - so wie 2018, als dem Aufstieg aber nach nur nach einem Jahr Zweitklassigkeit direkt der Abstieg folgte. „Ich spüre Sehnsüchte, natürlich“, berichtete Titz: „Die Leute hier träumen von der Vergangenheit, sie sprechen mich auch direkt darauf an.“ Ihm gefällt das.

Größere Bindung als zum HSV

Die Bindung zum Klub, so Titz, sei in Magdeburg gar stärker als in Hamburg. „Viele Menschen haben hier nicht so viel, das aber geben sie für ihren Verein“, so Titz: „Sie identifizieren sich dadurch noch mehr mit dem Klub und dem jeweiligen Resultat am Wochenende.“