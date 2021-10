Yannick Keitel erfährt die Nominierung für die U21-Nationalmannschaft erst durch seine Mutter

"Großes Potenzial!" Daran will Di Salvo arbeiten

Yannik Keitel erfährt seine Berufung in die U21-Nationalmannschaft nicht von Auswahltrainer Antonio Di Salvo direkt. Der Freiburger wird erst über einen kuriosen Umweg informiert.

So erfahren wohl die wenigsten Spieler von ihrer Nationalmannschaftsnominierung.

„Er hat mir eine kurze WhatsApp geschickt. Die ging aber an meine Mutter, weil er noch eine alte Nummer von mir hatte“, sagte der Mittelfeldspieler der dpa . Seine Mutter habe ihm dann erzählt, dass er für die U21 nominiert sei. „Das war ganz witzig.“

An Donnerstag (ab 18.15 Uhr live im SPORT1-LIVETICKER) trifft die Auswahl in Paderborn auf Israel, fünf Tage spielt die U21 auswärts in Ungarn.