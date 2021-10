THW Kiel: Sander Sagosen - Norwegen-Projekt lockt mit Wechsel

THW Kiel: Wirbel um Sander Sagosen

Der 26-Jährige klingt in seinen weiteren Ausführungen zwar relativierend, es gebe bei Kolstad „noch viel zu tun. Ein solches Projekt hat in Norwegen bisher noch nie geklappt. Da müssen wir sehen, wie es sich entwickelt.“

THW plant rasche Vertragsverlängerung

„Wir haben sehr früh nach Olympia erste Gespräche geführt. Unsere gemeinsame Zeit war länger angelegt als nur bis 2023. Er fühlt sich wohl bei uns“, äußerte sich Szilagyi in den Kieler Nachrichten am Sonntag zum Stand der Dinge.

An der Förde soll Sagosen monatlich geschätzte 40.000 Euro netto verdienen. „Über das Gehalt in Kiel kann er sich nicht beklagen, aber in anderen Klubs könnte er mehr Geld verdienen“, so Theodórsson.