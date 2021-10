Transfermarkt: Viele Bundesliga-Fans gegen ganzjährig geöffnetes Transfer-Fenster

Die deutliche Mehrheit der Bundesliga-Fans spricht sich in einer Umfrage gegen ein ganzjährig geöffnetes Transferfenster aus. Die Idee hatte zuvor ein Starberater ins Spiel gebracht.

In Deutschland findet diese Idee allerdings nicht viel Anklang, wie eine repräsentative Online-Umfrage des Bundesliga-Barometers unter 5.281 Bundesliga-Fans ergeben hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

So würde die permanente Öffnung des Transferfensters für 87,6 Prozent der User für permanente Unruhe und Wettbewerbsverzerrungen sorgen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bundesliga-Fans gegen 365 Tage Transfermarkt

Bei einer weiteren Frage glauben hingegen nur 15 Prozent, dass Transfers bei einem ganzjährigen Transferfenster besser und nicht in Eile abgewickelt werden würden. Lediglich elf Prozent sehen den Vorschlag von 365 Tagen Transfermarkt als sinnvoll an.

Dass diese Änderung den Fußball für die Fans spannender machen würden, zweifeln sogar über 90 Prozent an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Barnett, der in Sommer unter anderem den Wechsel von Jack Grealish zu Manchester City für rund 117 Millionen Euro eingefädelt hatte, stößt mit seiner Idee also zumindest in Deutschland auf wenig Gegenliebe.