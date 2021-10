FC Bayern: Verlässt Talent Marcel Wenig München? Vergleiche mit Leon Goretzka

Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern ist derzeit in der U19 aktiv und hat sich bereits bei Julian Nagelsmann empfehlen können. Sein Vertrag läuft 2022 aus. Allerdings ist es noch offen, ob er darüber hinaus in München bleiben wird.

Was dem Spieler wichtig ist: Er will zeitnah den nächsten Schritt machen, sich in der Bundesliga empfehlen und dafür dauerhaft einen Platz in einem Profi-Kader zugesichert bekommen, um sich auf höchster Ebene empfehlen zu können. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)