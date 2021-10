BVB: Jude Bellingham lobt Borussia Dortmund - will weiter deutsche Sprache lernen

"Respektlos!" So herrlich reagieren die BVB-Stars auf ihre FIFA-Bewertungen

Jude Bellingham gefällt es in Dortmund offenbar wirklich sehr gut. Das BVB-Talent schwärmt in einem Interview ausgiebig von seinem Klub. Auch der Stadt Dortmund möchte er sich annähern.

Das hört sich doch sehr nach einer Liebeserklärung an Borussia Dortmund an.

BVB-Megatalent Jude Bellingham hat im Interview mit EA Sports FIFA seinen Klub in den höchsten Tönen gelobt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Dortmund repräsentiert eine Leidenschaft in der Welt des Fußballs. Die Kultur fühlt sich ganz anders als das an, was ich gewohnt bin und woher ich komme - aber ich glaube, ich habe das genauso verinnerlicht wie den Fußball hier“, sagte Bellingham.