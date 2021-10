Karlsruher SC verlängert langfristig mit seinem Trainerteam

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat den Vertrag mit Cheftrainer Christian Eichner vorzeitig bis 2025 verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Eichners ursprünglicher Kontrakt wäre am Saisonende ausgelaufen. Darüber hinaus wurde auch Co-Trainer Zlatan Bajramovic langfristig an den Klub gebunden.