Trotz Corona: Teams können am TI 10 teilnehmen

Nachdem die schwedische Regierung die Austragung des The Internationals untersagte, zieht das Event nun nach Rumänien um - in Bukarest findet das größte Dota-2-Event des Jahres statt

Sollten Dota-Profis während des The Internationals 10 an Corona erkranken, können diese weiter im Turnier mitspielen. Valve präsentiert einen Lösungsvorschlag.

Trotz Corona zum TI 10 – Dota 2

Via Twitter verkündete Dota-2-Community-Mann Wykrhm Reddy wie mit infizierten Spielern verfahren wird. Laut ihm bekommen diejenigen, die an Corona erkranken, Hardware und Zugang zum Turnier gestellt. Zwar treten die Teilnehmer dadurch nicht in der Arena an, haben aber aufgrund der Vor-Ort-Situation keine Ping-Probleme und sind lediglich räumlich von den Kontrahenten getrennt. Wie praktikabel das Ganze am Ende ausfällt, lässt sich jedoch schwer abschätzen.