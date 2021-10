FC Bayern: Marcel Sabitzer in München unter Nagelsmann noch Reservist

Marcel Sabitzer stand auf der Wunschliste von Julian Nagelsmann ganz oben. Bislang konnte er sich in München noch keinen Startelfeinsatz erarbeiten. Wie sind seine Perspektiven?

Es war eine bemerkenswerte Aussage von Julian Nagelsmann, die jedoch fast untergangen war. Denn am Wochenende wurde der Trainer des FC Bayern auf seinen Wunschspieler Marcel Sabitzer angesprochen, der in München bislang nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskommt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Garniert mit dem Zusatz: „Er ist nicht mit dem Selbstverständnis hergekommen, jedes Spiel von Beginn an zu machen oder sofort einen der anderen beiden ( Joshua Kimmich und Leon Goretzka, Anm. d. Red. ) auf dieser Position zu verdrängen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Sabitzer wechselte auf den letzten Drücker

Nach langem Hin und Her hatte Sabitzer den RB-Kosmos auf den letzten Drücker für immerhin 15 Millionen Euro verlassen, um in München einen Vertrag bis 2025 zu unterschreiben.

In Leipzig gab er freiwillig sein Amt als Kapitän und Führungsspieler auf, um sich im Star-Ensemble der Bayern zu behaupten.

Kimmich und Goretzka sind gesetzt

So muss sich Sabitzer im Kampf um Einsatzminuten gegen den Dauerverletzten Corentin Tolisso und Reha-Rückkehrer Marc Roca behaupten. Für den Neuzugang spricht jedoch seine Variabilität, denn er ist auf nahezu jeder Position einsatzfähig.

Nagelsmann ist es bei seinem Start in München bislang wichtig gewesen, ein „Gesamtkonstrukt“ zu finden, „um erstmal in die Spur zu kommen“. Im dauerhaften Erfolgsfall, so der Trainer, könne man dann auch mehr Spieler tauschen und größere Belastungssteuerungen vornehmen.