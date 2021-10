NFL: Rekord-Lauf von Lamar Jackson sorgt für Zoff zwischen Broncos und Ravens

Böses Blut in der NFL.

Mit 7:23 hatten die Denver Broncos von den Baltimore Ravens am Sonntag eine deftige Niederlage einstecken müssen.

„Ich finde, das war ziemlicher Bullshit“, giftete Broncos-Trainer Vic Fangio am Tag nach der Partie gegen Ravens-Coach John Harbaugh. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

NFL: Zoff um unsportliche Aktion der Ravens

Was regte den Headcoach so auf? Die Ravens hatten den Sieg drei Sekunden vor Spielende natürlich schon sicher, doch statt aufs Knie zu gehen und die Uhr ablaufen zu lassen - wie es sich in solchen Situationen eigentlich gehört - lief Quarterback Lamar Jackson noch einmal einen Spielzug für fünf Rush-Yards.