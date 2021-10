Joachim Löw: Dann wird Ex-Bundestrainer beim DFB verabschiedet

Joachim Löw wird nach SPORT1 -Informationen erst am 11. November am Rande des deutschen WM-Qualifikationsspiels in Wolfsburg gegen Liechtenstein verabschiedet.

Lange war vermutet worden, dass der ehemalige Bundestrainer am Freitag, den 8. Oktober, in Hamburg vor dem DFB-Spiel gegen Rumänien ( Deutschland - Rumänien ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) gefeiert werde (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation) .

Löw wurde bisher nicht verabschiedet

Schafft Deutschland die WM-Qualifikation?

Der Fokus soll in den nächsten beiden Partien auf das sportliche Geschehen gelegt werden, damit die Qualifikation für die WM mit zwei Siegen gegen Rumänien am Freitag und in Nordmazedonien am Montag (Nordmazedonien - Deutschland am 11. Oktober ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) vorzeitig gesichert wird.