Darf Novak Djokovic nicht zu Australian Open? Impf-Pflicht gegen Corona kommt wohl

Novak Djokovic gilt in Sachen Corona als Impf-Muffel - nach aktuellem Stand dürfte er deshalb bei den Australian Open wohl nicht antreten.

2022 könnte es aber gut sein, dass der Weltranglistenerste bei seinem am Lieblingsturnier (17. bis 30. Januar 2022) nicht einmal antreten darf. Es würde ihn auch eine Chance kosten, den neuen Rekord mit einem 21. Sieg bei einem Grand Slam aufzustellen.

Australian Open 2022 wegen Corona-Impfung ohne Djokovic?

Denn die strengen Auflagen in Australien und spezielle für Melbouren, wo die Australian Open traditionell ausgetragen werden, sehen vor, dass Einreisende doppelt geimpft sein müssen.

Ein entsprechendes Impf-Mandat veröffentlichte der Bundestaat Victoria am Freitag. Danach müssen Berufstätige in der Region ihre erste Impfung bis 15. Oktober, die zweite bis am 26. November erhalten haben - sonst dürfen sie ihrem Job dort nicht nachgehen.