Formel 1: Verstappen vs. Hamilton: Crash-Potenzial durch Überhol-Bootcamp

"Crash-Potenzial" im Titelfight: Surer über Hamilton vs. Verstappen

Max Verstappen gegen Lewis Hamilton: Das WM-Duell geht in der Türkei in die siebtletzte Runde. Weitere Crashs: nicht ausgeschlossen!

Jüngster Weltmeister aller Zeiten kann Max Verstappen (24) nicht mehr werden. Diesen Vettel-Rekord (23 Jahre) hat der Niederländer verpasst. Wichtiger aber für die gesamte Formel 1: Er kann in diesem Jahr derjenige sein, der Dominator Lewis Hamilton (36) vom Thron stößt.

„Ich versuchte schon auf Kart-Stufe, ihm so viel zu vermitteln wie es nur geht“, sagt Verstappen senior Speedweek. „Denn es gibt so viele Aspekte zu beachten – das Fahren an sich, wie du überholst, dann das Abstimmen deines Fahrzeugs. Überholen war für mich ein riesiges Thema, denn man kann meiner Meinung nach auch falsch überholen.“