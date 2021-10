Anzeige

FC Bayern: Serge Gnabry steht vor der Vertragsverlängerung Vertragsverlängerung? So ist der Stand bei Gnabry

Das sagt Gnabry über Vulkan Nagelsmann

Florian Plettenberg

Der Nationalspieler wird in dieser Woche noch nicht beim FC Bayern verlängern. Danach aber sieht es gut aus.

Der FC Bayern und Serge Gnabry, das passt!

Deshalb wollen die Verantwortlichen des Vereins um Sportvorstand Hasan Salihamidzic unbedingt mit dem 26 Jahre alten Flügelspieler verlängern.

Nach SPORT1-Informationen sind die Gespräche weit vorangeschritten. Dass Gnabry seinen 2023 auslaufenden Vertrag langfristig verlängert, ist so gut wie sicher. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Die Vertragsunterschrift wird aber noch dauern. In dieser Woche ist mit keiner Entscheidung zu rechnen. Ohnehin weilt Gnabry nicht in München, weil er am Montag zur Nationalmannschaft angereist ist.

Gnabry mit starker Bilanz im DFB-Trikot

Der DFB-Tross bereitet sich in Hamburg auf die kommenden WM-Quali-Spiele am Freitag gegen Rumänien und Montag in Nordmazedonien vor.

Bei Bundestrainer Hansi Flick will der Rechtsfuß seinen starken Lauf fortsetzen. In 29 Länderspielen traf er bereits 19 Mal. Für den FC Bayern erzielte er in der laufenden Saison schon vier Tore und lieferte drei Assists.

Für die Zukunft planen ihn die Bosse jedenfalls fest ein. Auch Gnabry will unbedingt verlängern. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zuvor unterschrieben bereits seine Freunde Joshua Kimmich (bis 2025) und Leon Goretzka (2026) langfristig. Gnabry wird es ihnen gleichtun und verdientermaßen zu einem Topverdiener im Bayern-Kader aufsteigen.

