Dota 2: Not-OP überstanden - OGs Ceb spielt die WM

Ceb ist nach seiner Augen-OP doch in der Lage, das The International 10 zu spielen © OG Esports

Weltmeister OG tritt nun doch in kompletter Mannstärke beim The International 10 an. Sorgenkind Sébastien „Ceb“ Debs scheint nach überstandener Augenoperation rechtzeitig fit geworden zu sein. Der 29-jährige Offlaner berichtete darüber, dass er einen medizinischen Noteingriff über sich ergehen lassen musste.

Nach überstandener Not-OP: Ceb spielt die WM

Wann genau die Not-OP von Ceb stattfand, ist nicht bekannt. Am 1. Oktober schrieb der Franzose auf Twitter, das er „vor einigen Tagen“ bei einer Routine-Untersuchung beim Augenarzt war. Dort erhielt er die überraschende Kunde, dass in seinem linken Auge eine Netzhautablösung im Gang sei. Wäre er nur wenige Stunden später beim Arzt erschienen, hätte Ceb sein Augenlicht für immer verloren. Nur eine Not-OP konnte helfen.

Offensichtlich ist er von einer langen Genesungsphase ausgegangen, weshalb er in seinem Tweet gestand, nicht am The International 2021 teilnehmen zu können. OG selbst bestätigte die Aussage wenig später. Als Ersatz wurde zeitgleich der Schwede Michael „miCKe“ Vu von Team Liquid bekanntgegeben, obwohl dieser normalerweise in der Midlane zuhause ist.